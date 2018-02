LEEF! en GROEN doen het samen 28 februari 2018

LEEF! en Groen trekken in Herzele samen naar de kiezer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Beide partijen willen een gezamenlijk tienpuntenprogramma uitwerken dat van Herzele opnieuw een bruisende, milieuvriendelijke en sociale gemeente moet maken. "We vinden immers dat ons dorp (en dan vooral het centrum ervan) stilaan in de problemen komt doordat winkels en horeca wegtrekken. Wij organiseren daarom samen een open vergadering op vrijdag 23 maart in de vergaderzaal van vzw 't Uilekot langs de Groenlaan. Alle inwoners zijn welkom om hun bijdrage te leveren. Wie er niet kan zijn mag ons zeker al zijn suggesties om Herzele te doen herleven doorsturen. Wij roepen ook sp.a, PVDA en andere progressieve krachten op om samen te werken rond deze thema's", laat Filip De Bodt weten. (FEL)