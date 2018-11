Ledenvergadering bij Burchtstappers Herzele FEL

24 november 2018

Wandelclub Burchtstappers Herzele organiseert op vrijdag 30 november van 17 tot 18.30 uur haar jaarlijkse ledenvergadering.

“Wens je kennis te maken met onze wandelclub en meer info te verkrijgen over onze werking of overweeg je om lid te worden, onze secretaris zal jullie graag de nodige info verschaffen", laat de wandelclub weten. De ledenvergadering vindt plaats in zaal Sint-Antoniuskring naast de kerk in Borsbeke.