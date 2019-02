Kunstenplatform _ wals_ organiseert reeks tentoonstellingen in Oude Pastorie van Ressegem Frank Eeckhout

22 februari 2019

14u42 0 Herzele Het nieuwe kunstenplatform _ wals_ uit Herzele organiseert een reeks tentoonstellingen in de Oude Pastorie van Ressegem. De tweede tentoonstelling vindt plaats op op zaterdag 23 februari.

“Voor deze tentoonstelling hebben we drie kunstenaars uitgenodigd: Goele De Bruyn, Jana Cordenier en Ibrich Gees", laat Yves Vanpevenaege weten. “Het werk van Goele De Bruyn omvat tekeningen, schilderijen en sculpturen die ze combineert in ensceneringen. In de tentoonstelling _wals02_ toont Goele De Bruyn zowel videowerken als werken die zich presenteren als schermen of schilderijen.”

“In de werken van Jana Cordenier worden we ondergedompeld in een sublieme poëtische wereld. We komen terecht in de grenzeloze lichtheid van kleur, toets en compositie. Tot slot komen we terecht bij de schilderijen van Ibrich Gees. Zij wordt de laatste jaren niet voor niets als een groot talent naar voren geschoven. In de ogenschijnlijke eenvoud van haar composities schuilt een zorgvuldige ordening van lijn, kleur en vorm", vertelt Vanpevenage.

De tentoonstelling is zaterdag toegankelijk van 14 tot 18 uur.