Koning te rijk, ook met beperking VILLAVIP BIEDT KWALITEITSVOLLE ZORG AAN ANDERSVALIDEN FRANK EECKHOUT

30 maart 2018

02u54 0 Herzele Een plek waar mensen met een verstandelijke beperking niet 'anders' zijn, maar zich even koning wanen. Zo'n plek vind je terug in VillaVip. "De bewoners mogen ons dag en nacht bellen", zeggen initiatiefnemers Caroline en Michiel.

Een VillaVip is een kleinschalige woning waar steeds tien volwassenen met een verstandelijke beperking samenwonen met een inwonend zorgkoppel. In deze woning kan elke bewoner leven volgens zijn of haar interesses en passies. Het leven verloopt er gewoon; 's ochtends wordt er samen ontbeten en worden de dag- en weekplannen besproken. Samen wordt er gezocht naar een zinvolle daginvulling. De ene gaat naar de dagbesteding, de andere doet aan vrijwilligerswerk, maar men kan ook gezellig thuisblijven onder begeleiding van het zorgkoppel. De woning is tevens rolstoeltoegankelijk. Daarnaast beschikt elke VillaVip ook over een grote groene tuin waar plaats is voor een moestuin of enkele dieren.





Levenskeuze

"Als zorgkoppel ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het verstrekken van een kwalitatieve zorg en ondersteuning aan je bewoners. Een VillaVip uitbouwen is voor ons een echte levenskeuze. Sinds onze opening eind januari hebben we reeds vijf bewoners een nieuwe thuis mogen geven", vertelt Marijke De Clercq.





Het zorgkoppel staat in voor de dagelijkse werking van de woning en stelt een klein team van vaste medewerkers samen.





Geruststelling

"Zorg voor personen met een beperking draait rond persoonlijke aandacht. Door de kleinschaligheid van de woning krijg ik de kans de bewoners te leren kennen, te leren wat hun hobby's zijn en wat ze graag willen bereiken in hun leven. De communicatie en ondersteuning verloopt hierdoor zeer eenvoudig. We houden ook nauw contact met de ouders en familie. Dat is voor hen een hele geruststelling. Ze weten dat ze ons dag en nacht mogen bellen", geeft Marijke nog mee.





De initiatiefnemers hebben zorgvuldig nagedacht over de locatie van hun VillaVip. "Het is belangrijk dat onze bewoners deel gaan uitmaken van de lokale gemeenschap. Onze woningen liggen daarom steeds op wandelafstand van het centrum van een gemeente of stad. Zo kunnen ze genieten van alle faciliteiten in de omgeving. Als familie of kennis kan je er ook altijd op rekenen dat de bewoner omringd wordt met de beste zorgen en dat de warme thuis er steeds zal blijven", voegen Caroline Schelstraete en Michiel Maeyaert daar nog aan toe.