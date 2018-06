Kleuterschooltje krijgt kleurrijke make-over 26 juni 2018

Juffen en ouders hebben het kleuterschooltje in Woubrechtegem een kleurrijke make-over gegeven. Tijdens het klusweekend sloegen ze de handen in elkaar om van de speelplaats en schooltuin nog leukere speelplekken te maken. "De grijze muur werd beschilderd met tekeningen en kleurrijke figuurtjes. De kleuters kunnen nu ook met hun fietsjes door een carwash of gaan tanken aan één van de tankstations. Verder kreeg de koer een hinkelparcours, fietsparcours en een podium", vertelt Els Van Dael. Ook de schooltuin kreeg een opknapbeurt. Daar ontdekten de kleuters gisteren een kippenhok. En zo kennen ze meteen al één van de volgende schoolactiviteiten voor het volgende schooljaar: samen kippen kiezen en die helpen verzorgen. (FEL)