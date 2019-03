Kleuters VBSH hebben hart voor grootouders Frank Eeckhout

03 maart 2019

12u25 0 Herzele De kleuters van de Vrije Basisschool Herzele ontvingen in de week voor de krokusvakantie hun oma’s en opa’s in de theaterzaal CC De Steenoven.

Na een hartelijke verwelkoming in het teken van de genoten de kleuters samen met de 200 grootouders van een smaakvolle theatervoorstelling van clown Rocky. Niet alleen de kleuters mochten op het podium, ook de grootouders werden in de voorstelling betrokken. Na een gezamenlijke afsluiting met de jonge artiesten werden de grootouders uitgenodigd in de cafetaria voor koffie en gebak. Een kleine attentie van de kleinkinderen rondde deze mooie voormiddag af.