Kleuters 't Essenhofje op boederijbezoek 29 mei 2018

De kinderen uit de derde kleuterklas van 't Essenhofje hebben onlangs een bezoekje gebracht aan de boerderij van bijenimker Dirk en zijn vrouw Dorien in Borsbeke. Ze zagen er hoe Steven van Natuurpunt de hoeven van de paarden kapte en mochten nadien de paarden voederen. Van de vogelspecialist Walter mochten de kleuters toekijken tijdens het ringen van pimpelmeesjes en een groenling. Steven vertelde ook over de vleermuizenkelder en van de natuurgids Frederik kregen ze uitleg over de poel en de bijen.





(FEL)