Kazen proeven bij gezinsbond Ressegem FEL

09 november 2018

09u57 1 Herzele Bij gezinsbond Ressegem kan je op donderdag 15 november vanaf 19.30 uur verschillende kazen uit het assortiment van kaasboer Goossens uit Borsbeke proeven.

Joris Goossens laat de aanwezigen kennismaken met een aantal van de kaasproducten die vers van het mes worden verkocht in hun winkel. In het assortiment zitten kazen afkomstig van verschillende melksoorten. Er wordt ook uitgelegd hoe kazen ontstonden en hoe ze vandaag gemaakt worden. Inschrijven kan tot 11 november via jean.paul.stevens2@telenet.be of op het nummer 0478/33.35.91 en kost 8 euro voor leden en 13 euro voor niet-leden. In de prijs zijn drie consumpties inbegrepen.

De kaasproefavond vindt plaats in zaal Sint-Antoniuskring in Borsbeke.