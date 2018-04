Katholiek Basisonderwijs Groot-Herzele verenigt zich 27 april 2018

VZW Katholiek Basisonderwijs Herzele is de éénmaking van het katholieke basisonderwijs in Groot-Herzele. Een stap van bestuurlijke optimalisatie waarbij de lokale schoolbesturen in zowel Herzele, Steenhuize, Hillegem-Wijnhuize en Borsbeke fuseren tot één nieuw en overkoepelend schoolbestuur. Met deze fusie is meteen het pad geëffend om de waardevolle positie van het Katholieke Basisonderwijs in Groot-Herzele te behouden en met vereende krachten verder uit te bouwen.





(FEL)