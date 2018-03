Junioren spurten voor overwinning aan Rondedorp 28 maart 2018

02u33 0

In Herzele krijgen de wielerfans er zondag een attractie bij in het Rondedorp in de Kerkstraat. De junioren sprinten er immers voor de overwinning in hun Ronde van Vlaanderen. De passage van de profs is voorzien rond 12.20 uur. Daarna kan het verdere verloop van de wedstrijd gevolgd worden op twee grote schermen. Radio Star Live On Tour zorgt voor een streepje muziek. Enkele meters verder op de Groenlaan opent de kermis zijn attracties. De jeugddienst en jeugdraad organiseren ook een paaseierenzoektocht. Alle info staat op www.herzele.be. (FEL)