Jubileumconcert voor 80 jaar Davidsfonds 08 maart 2018

Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize houdt op zondag 25 maart om 11 uur een jubileumconcert om de 80ste verjaardag van de cultuurvereniging in de kijker te zetten. "Het filharmonisch orkest van het kunsthumaniora Brussel trakteert ons op een onvergetelijk jubileumconcert in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk van Steenhuize. Aansluitend is er een bijpraat-receptie in de polyvalente ruimte van de vrije basisschool Sint-Katrien. De organisatie is in samenwerking met Marnixring Vlaamse Ardennen. De opbrengst gaat naar de bouw van een revolutionair nieuw klaslokaal", zegt Filip Schotte. Voor het concert en de receptie betaal je telkens 15 euro. Leden betalen telkens 10 euro. (FEL)