Jonge bestuurder belandt in de gracht na acht pintjes: rijbewijs 23 dagen kwijt LDO

06 februari 2019

13u45 0 Herzele De 19-jarige M.S. uit Everbeek (Brakel) moet zijn rijbewijs 23 dagen inleveren en zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen. De jonge bestuurder belandde met zijn auto in de gracht en bleek 1,22 promille alcohol in zijn bloed te hebben.

De jongeman ging een avondje uit en stapte acht pintjes later in zijn auto. In Herzele belandde hij in de gracht. “Zelf verklaarde hij dat hij in slaap was gevallen, maar het feit dat hij te veel gedronken had, zal er ook iets mee te maken hebben gehad”, zei de procureur in de politierechtbank. De politierechter legde de bestuurder een effectieve boete van duizend euro en een rijverbod van 23 dagen op. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij opnieuw slagen voor zijn praktisch rijexamen.