Jolien en Leen slaken noodkreet: “Iemand heeft het gemunt op onze katten” Frank Eeckhout

30 januari 2019

16u20 0 Herzele In de Arestraat in Herzele is een kattenhater aan het werk. “Sinds oktober zijn drie van onze katten verdwenen. Twee katten verdwenen in het zelfde weekend, een derde kat twee maanden later. Niemand heeft de beestjes daarna nog opgemerkt. Dat doet ons vermoeden dat er kwaad opzet mee gemoeid is", zeggen buurvrouwen Leen en Jolien.

Jolien en Leen hebben een hart voor dieren. En nog meer voor katten. Sinds enkele maanden lopen hun huisdieren echter gevaar, want drie van hun katten zijn verdwenen. “We beseffen dat er al eens een poes kan verdwijnen, maar drie op korte tijd en drie die niet meer gezien, noch gevonden worden, doet ons kwaad opzet vermoeden. We hebben voor elk van onze poezen een zoekactie georganiseerd: flyers uitgedeeld in de omliggende straten, flyers opgehangen in winkels, van deur tot deur gaan aanbellen, het asiel gecontacteerd, bij de politie klacht neergelegd, het trefpunt van de gemeente aangeschreven, sociale media bestookt en zoekertjes geplaatst. Helaas allemaal zonder succes. Onze katten hebben nochtans een chip", vertellen de twee vrouwen.

Gevaar uit nabije omgeving

Navraag in de buurt leert Jolien en Leen dat er een paar jaar geleden ook al een katten verdwenen en nooit gevonden werden. “Dat verontrust ons. Wij durven onze katten niet meer buiten laten. Dat kan en mag de bedoeling niet zijn, want het brengt niet alleen stress mee voor de kat, maar ook voor het baasje. Omdat onze katten niet verder gingen dan enkele aanpalende tuinen, moet het gevaar vanuit de nabije omgeving komen.

Verschillende buurtbewoners wijzen in dezelfde richting, maar het is gevaarlijk om iemand te beschuldigen, als je niet zeker bent. Waarschijnlijk gaat het over iemand die geen katten in zijn tuin of moestuin wil of om één of andere reden op een gemene manier het heft in eigen handen wil nemen. Het feit dat de drie katten in zo’n dicht bewoonde buurt nergens gezien of gevonden worden, is zeer verontrustend en doet ons vermoeden dat de persoon in kwestie de poezen doet verdwijnen om niet meer gevonden te worden.”

Als dierenliefhebbers willen Jolien en Leen buurtbewoners waarschuwen. “Voor drie van onze poezen is het waarschijnlijk te laat. Maar wij geven niet op en willen het opnemen voor de dieren die er wel nog zijn. Deze jacht op onze katten moet stoppen. De buurt leeft terecht in angst, ook mensen die een hond hebben, zo blijkt.

Daarom willen we via deze weg de buurt oproepen om alert te blijven en mogelijke verdachte handelingen of gedragingen, hoe miniem ook, te melden aan de politie of aan onszelf via deroeckleen@yahoo.com. Wij zullen er discreet mee omgaan. De politie en de dierenpolitie zijn op de hoogte van onze vermoedens en volgen onze klacht verder op", besluiten de buurvrouwen.