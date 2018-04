Irma (10) wordt monumentenwachter 07 april 2018

Irma Rowaert (10) uit Sint-Lievens-Esse is de winnaar van de wedstrijd 'Gevraagd: monumentenwachter in wording' van het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Ze mag een dagje mee met Monumentenwacht Oost-Vlaanderen om de molen Te Rullegem in Herzele te inspecteren. Irma won door in de tentoonstelling 'Oude Liefde. Zorgen voor erfgoed' zoals een echte monumentenwachter een dak te beklimmen. Molenaar Alain Goublomme kijkt uit naar de komst van dat jonge bloed. De tentoonstelling met bijbehorend kinderprogramma loopt nog tot en met Open Monumentendag op zondag 9 september en is gratis. (DCRB/RLA)