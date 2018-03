Infomoment nieuwe animatoren 09 maart 2018

Speelplein Pinokio in Herzele is op zoek naar gedreven animatoren om samen een zotte vakantie te beleven. "Ben jij of word jij 16 jaar? Heb je een hart voor kinderen? En speel je bovendien ook graag? Kom dan zaterdag om 16 uur naar jeugdhuis De Wattege in de Wattenfabriek. Daar bespreken we wat er precies van jullie wordt verwacht. De ouders zijn ook welkom. Het einde is voorzien om 17 uur. Daarna spelen we uiteraard al een spelletje met de geïnteresseerde animatoren. Wil je er graag bij zijn, maar ben je niet vrij zaterdag, neem gerust contact op met de jeugddienst", laten de jongeren van Speelplein Pinokio weten.





(FEL)