Infoavond provinciale fietskaart 15 mei 2018

De Herzeelse fietsersbond, vzw Climaxi en vzw 't Uilekot organiseren op donderdag 17 mei om 20 uur een infoavond over de provinciale fietskaart. "De provincie Oost-Vlaanderen maakte een kaart met fietssnelwegen en fietsroutes die het fietsverkeer tussen wijken, deelgemeenten en dorpen veiliger en makkelijker moet maken. Die routes worden bewegwijzerd en de aanleg van verbeterde of nieuwe fietspaden in dit plan wordt voor 80 procent gesubsidieerd door de provincie en de Vlaamse Gemeenschap. Een belangrijke stap voor alle gemeenten en dus ook voor Herzele. De provincie maakte een voorstel op. De gemeenteraad van Herzele moet op voorstel van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie rond mobiliteit een definitief voorstel doen. Wij nodigen iedereen uit om naar de plannen te komen kijken en na te denken over verbeteringen", klinkt het. De infoavond vindt plaats in 't Uilekot langs de Groenlaan. (FEL)