Inbreker op heterdaad betrapt 03 mei 2018

Langs de Provinciebaan in Herzele betrapte de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een inbreker terwijl die zijn slag dacht te slaan in een woning. Een alerte getuige merkte de inbraak op en alarmeerde de politie. De verdachte, een 37-jarige man uit Haaltert, werd door de politie gearresteerd. Zijn voertuig werd in beslag genomen. De verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt zijn aanhouding. (FEL)