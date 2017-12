In elkaar geslagen en tot de schoenen toe beroofd 02u28 0

Een 23-jarige student uit Herzele is afgelopen weekend het slachtoffer geworden van een diefstal met geweld in het Gentse Citadelpark.





Bert Van Den Eeckhaut (23) is student Digital Design and Development aan de Kortrijkse hogeschool Howest. Samen met een vriend wandelde hij zaterdagnacht door het Citadelpark op weg naar het station, na een avondje stappen. Rond vier uur werden de twee vrienden ineens aangevallen en beroofd. "We moesten onze gsm's, horloges en portefeuilles afgeven. Zelfs onze schoenen namen ze mee", vertelt Bert. "Maar daar hielden ze niet op, want ze sloegen ons echt in elkaar." Bert kreeg nietjes in het hoofd en brak zijn pink. "Na een nacht in het ziekenhuis mocht ik naar huis. Ik kon kerstavond dus nog thuis vieren. Mijn vriend had minder geluk. Hij liep een hersenschudding en een gescheurd trommelvlies op en bracht kerst door in het ziekenhuis."





De daders zijn nog voortvluchtig. GSM-signalen gaven zondag wel aan dat de gestolen iPhone van Bert zich in Sint-Amandsberg bevond. Wie zaterdagnacht iets heeft gezien in de buurt van het Citadelpark of verdachte figuren opmerkte in de Bloemistenstraat in Sint-Amandsberg, kan dat steeds melden bij de Gentse recherche via 09/266.62.00. (OSG)