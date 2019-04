Hevige rookontwikkeling in huis na brand in kelder: 92-jarige bewoonster brengt zichzelf in veiligheid Frank Eeckhout

17 april 2019

13u52 0 Herzele Een kelderbrand heeft de woning van een 92-jarige vrouw uit de Beeklaan in Herzele helemaal met rook gevuld. De vrouw slaagde erin om haar woning op eigen houtje te verlaten. Zij werd opgevangen bij de buren en later ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand ontstond rond 12.10 uur en veroorzaakte meteen heel wat rookontwikkeling. Brandweerposten Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem waren snel ter plaatse. De brandweermannen wisten niet dat de bewoonster al in veiligheid was waardoor ze de woning binnendrongen op zoek naar de vrouw. Even later kwam het geruststellend nieuws dat de vrouw veilig en wel bij de buren was. “Het vuur is ontstaan in de kelder. Naast de verwarmingsketel stond een bak met droog hout. Door de hitte was dat hout beginnen smeulen waarna het ook vuur vatte. We slaagden er snel in om het vuur te doven. Daarna hebben we alle ramen opengezet en een blazer ingezet om de rook uit de woning te verdrijven", zegt brandweercommandant Dirk Van Waeyenberghe van post Herzele. Tijdens de interventie van de hulpdiensten bleef de Beeklaan afgesloten voor het verkeer.