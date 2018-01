Het Zesde Metaal komt naar CC de Steenoven 02u42 0 Herzele Het Zesde Metaal geeft op donderdag 1 februari om 20.15 uur een try-out in CC de Steenoven in Herzele.

Deze Belgische band veroverde Vlaanderen met nummers als 'Naar de Wuppe' en 'Ploegsteert'. Dat laatste nummer, een ode aan wijlen wielrenner Frank Vandenbroucke, werd door de luisteraars van Radio 1 verkozen tot het beste Belgische pop- en rocknummer in de Belpop 100 en als nummer 1 in de Lage Landen Lijst. Het Zesde Metaal trekt met frontman en stuwende kracht Wannes Cappelle nu de theaters in om er volledig herwerkte versies te brengen van liedjes uit het beklijvende album 'Calais', maar ook werk uit eerdere albums. Tickets koop je voor 20 euro en kunnen besteld worden via http://steenoven.herzele.be.





(FEL)