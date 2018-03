Het Tweede Bedrijf speelt 'De nujen Burremeester' 29 maart 2018

Toneelvereniging Het Tweede Bedrijf uit Sint-Antelinks speelt op vrijdag 30 maart de galavoorstelling van 'De nujen Burremeester'. De andere voorstellingen zijn op 31 maart, 6, 7, 13 en 14 april telkens om 20 uur.





Kaarten voor de galavoorstelling kosten 14 euro. Voor de andere voorstellingen betaal je 9 euro. Kaarten kunnen besteld worden op maandag en donderdagavond van 19 tot 21 uur en op zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur op het nummer 054/50.06.19 of via mail naar matthijsjohan@hotmail.com. Rudy De Laeter is de regisseur van het toneelstuk en Kim Hermie is regieassistente. Het origineel, met als titel Le tour de farce, is van Johan Catteeuw.





De voorstelling worden opgevoerd in de parochiezaal in Ransbeekstraat in Sint-Antelinks. (FEL)