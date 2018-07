Herzele valt zonder pastoor... Deken reageert cynisch in brief aan parochianen Frank Eeckhout

26 juli 2018

13u45 1 Herzele Herzele moet vanaf september verder zonder dorpspastoor. Deken Jean-Paul Dreelinck neemt op zondag 19 augustus afscheid van zijn geloofsgemeenschap met een dankviering in de Sint-Martinuskerk. In september wordt Dreelinck 75. De leeftijd waarop wereldwijd priesters en bisschoppen hun ontslag moeten aanbieden.

Onlangs kondige pastoor-moderator E.H. Dreelinck aan dat hij binnenkort met pensioen gaat. "Vroeg of laat komt de leeftijd om de hoek kijken. Meestal zijn velen reeds op brugpensioen rond 60 jaar, min of meer, ofwel op pensioen op 65 jaar, of nog wat later. Maar als priester is de leeftijdsgrens sinds enkele jaren bepaald op 75 jaar. En voor mij, als priester is het bijna zover. Gewijd als priester in 1969 en op tal van plaatsen ten dienste gestaan, komt er nu ook na 23 jaar dienst in Herzele een eindpunt. Ik hoop stil uit Herzele te vertrekken. Iedereen denkt, onze deken heeft een huis, maar dat huis is niet van mij maar van VZW Dekenale Werken Herzele. Een nieuwe opvolger kan een keuze maken wat het wonen betreft maar dat is niet meer voor mij", liet Dreelinck in mei optekenen.

Maar van dat vertrekken met stille trom is vandaag geen sprake meer. Want in zijn laatste misviering uitte de deken zijn ongenoegen over de huidige gang van zaken. Hij las ook een brief voor van de Zottegemse deken Hans Vandenholen. Verplicht en et tegenzin weliswaar. Omdat de misviering ook elke zondag wordt uitgezonden op Radio Star, kon elke Herzelenaar de tristesse in zijn stem horen.

"Zoals jullie weten, is het niet gemakkelijk in deze tijden een nieuwe pastoor te vinden. En tot op heden lukt dat niet voor de nieuwe parochie Herzele-Houtem. De bisschop heeft nu voorlopig, maar zonder termijn, voor een andere formule gekozen. Hij heeft Marc Van Iseghem, diaken, en Stijn Van den Bossche, theoloog en werkzaam voor de Vlaamse bisschoppen, aangesteld als coördinatoren voor de nieuwe parochie, in samenwerking met de aanwezige priesters E.H. Herman Megank uit Sint-Lievens-Hutem en E.H. Johan Van Den Eeckhout uit Vlierzele, die ook in de eucharistievieringen zullen voorgaan. Vanaf september vinden er in ons dekenaat wekelijks nog drie zondagsvieringen plaats: één in Sint-Lievens-Houtem, één in Herzele en één in Grotenberge. Op zaterdagavond is er avondmis in Herzele en in Vlierzele. Maar dat betekent niet dat de andere kerken gesloten worden", staat er in de brief.

De conclusie van Dreelinck is scherp. "“Ik stel vast dat ik geen eervol ontslag krijg, geen woord van dank, maar ik ben blij dat ik door vijf mensen vervangen moet worden. Dan moet ik het nog niet zo slecht gedaan hebben", besluit de deken cynisch.

De volledige brief kan je beluisteren op deze site.