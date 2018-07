Herzeelse 'soigneurs' voor Hollandse wielerploeg in Tour Frank Eeckhout

21 juli 2018

12u13 2

Vier Herzeelser 'soigneurs' zorgen ervoor dat de renners van de Nederlandse wielerploeg LottoNL Jumbo elke avond de nodige verzorging krijgen. Dimitri Van Boxstael en Stefaan Lauwaert maken deel uit van het verzorgersteam. Dimitri staat persoonlijk in voor de gezondheid en het herstel Antwan Tolhoek en Timo Roosen. Stefaan heeft Steven Kruiswijk en Robert Gesinck onder zijn hoede. Valerie Vermeirsch en Karo Dierickx staan elke dag in voor de installatie en desinfectie van de kamers van de renners. "Want slaapcomfort en hygiëne zijn enorm belangrijk geworden voor renners die drie weken moeten presteren op hoog niveau. Daarom hebben de renners ook onder andere hun eigen matrassen mee", zeggen ze. Met twee overwinningen van spurter Dylan Groenenwegen, hebben de Herzelenaars ook al champagne mogen ontkurken.