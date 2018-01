Herzeelse loopt 36ste veroordeling op 27 januari 2018

Met al 28 veroordelingen in de politierechtbank en zeven in de correctionele rechtbank verscheen de 51-jarige N.R. uit Herzele gistermorgen met een rijkgevuld strafregister in de Oudenaardse politierechtbank. Deze keer moest ze zich verantwoorden omdat ze haar rijbewijs niet had ingeleverd nadat ze bij een vorige veroordeling een rijverbod kreeg opgelegd. "Mijn rijbewijs is spoorloos", vertelde de dame. "Hoe kan ik het dan binnen brengen?" Politierechter Cindy Stevenaert wees haar op het feit dat ze dat excuus al sinds 2003 gebruikt en voor haar de maat vol is. Zij legde een boete van 3.200 euro en een jaar rijverbod op. (TVR)