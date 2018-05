Herboristenwandeling 30 mei 2018

Natuurpunt Herzele organiseert op zondag 10 juni een herboristenwandeling in Sint-Lievens-Esse. Kruiden of onkruiden, wat is eigenlijk het verschil? "In feite is er geen verschil en spreken we liever van kruiden en ongewenste kruiden. Alle kruiden hebben nut en vele van hen zelfs zeer specifieke eigenschappen en toepassingen. Het gebruik van kruiden als geneesmiddel gaat ruim 6.000 jaar terug", zegt natuurgids Frederik Dierickx. Tijdens de wandeling bespreekt Frederik diverse kruiden, hoe je ze gebruikt in de keuken en hoe je ze toepast in de kruidengeneeskunde. Geschiedkundig valt er ook heel wat te vertellen over kruiden. De wandeling is gratis en begint om 9.30 uur aan de kerk in Sint-Lievens-Esse. Het einde is gepland rond 12 uur. (FEL)