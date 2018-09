Helemaal Roald Dahl in 't Essenhofje Frank Eeckhout

03 september 2018

De kinderen van GBS 't Essenhofje werden maandag verwelkomd met het thema 'Helemaal Roald Dahl'.

De leerkrachten lieten hen door middel van een zoektocht een top 10 ontdekken van Dahls boeken. Elke maand zal een ander verhaal in de kijker staan en gekoppeld worden aan het samen vieren van de jarigen. In september maken de kinderen kennis met 'Matilda'. Ze komen ook maandelijks samen met de hele school om de jarigen te vieren en acties rond lezen of mondiale vorming en duurzame ontwikkeling in te kijker te zetten. Na de middag werden de ouders getrakteerd op een optreden. Ze konden ervan genieten met koffie en chocolaatjes uit 'Sjakies chocoladefabriek'.