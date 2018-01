Heel wat gebreken in splinternieuw rusthuis KOPZORGEN DOOR LEKKENDE LEIDINGEN EN DEFECTE LIFTEN FRANK EECKHOUT

19 januari 2018

02u40 0 Herzele Het splinternieuwe woonzorgcentrum van OCMW Herzele vertoont heel wat gebreken. "Leidingen zijn verstopt en lekken, de alarmcentrale is nog niet geïntegreerd in het telefoonsysteem, het sanitair faalt, de kelder stond onder water, een leuning bleek niet vast te zitten, het oproepsysteem werkt nog niet honderd procent en liften zijn regelmatig defect", stelt Filip De Bodt van oppositiepartij LEEF! vast tijdens een onaangekondigd bezoek aan het woonzorgcentrum.

De overgang naar een nieuw gemengd publiek/privaat rusthuis op de OCMW-site in Herzele zorgt voor problemen op alle vlakken. "Het personeel mort, de infrastructuur staat nog alles behalve op zijn poten en de bewoners leven in moeilijke omstandigheden", zeggen Filip De Bodt en Arlette De Lombaert van LEEF!. De partij bracht na veelvuldige klachten van personeel, familie en bewoners van het nieuwe rusthuis op dinsdag een werkbezoek aan de site. Het nieuwe rusthuis is een gezamenlijk project van de vzw Eclips en het Herzeels OCMW. In een werkgroep kwam men vorig jaar tot de conclusie dat de gezamenlijke bouw van een nieuw rusthuis een betere oplossing was dan het uitbreiden van het bestaande.





Slechte uitvoering

Een beslissing waarin LEEF! zich nog steeds kan vinden. "Maar de uitvoering laat te wensen over. Blijkbaar was de uiteindelijke realisatie van het rusthuis een race tegen de tijd. Het gebouw moest op 1 januari van dit jaar beschikken over ontdubbelde kamers, zo niet raakte de werking zijn subsidies kwijt. Dit heeft blijkbaar gevolgen gehad voor de bouw, waardoor het rusthuis kampt met heel wat gebreken. Volgens aannemers heeft dit te maken met de grote spoed die men in acht moest nemen om het gebouw te zetten. Normaal last men voor dit soort van gebouwen ook een testperiode in, maar hier kon dit niet omwille van de subsidiedruk", gaat De Bodt verder.





Bewoners moesten ook aan comfort inboeten, omdat de bouwheer (vzw Eclips) erop stond van het rusthuis een identieke kopie te maken als een eerdere realisatie in het Brusselse. "Er kon geen enkele aanpassing van de plannen gebeuren. Zo zitten we met een zéér gladde vloer en kamers die niet aangepast kunnen worden", zegt dokter Arlette De Lombaert. "Wij vragen ons af of er door deze stugheid geen blijvende fouten in het gebouw zitten."





Personeel ontevreden

Volgens LEEF! is ook het personeel niet tevreden. Dat leidt de partij af uit een aantal anonieme klachten. "De werknemers krijgen er weinig waardering en het verloop is tamelijk groot. Men heeft de scheiding fanatiek doorgedreven met verschillende uniformen. Wij hopen dat wij in de toekomst onze kwaliteit kunnen behouden en dat ons openbaar bestuur daarvoor garant blijft staan", besluiten De Bodt en De Lombaert.





OCMW-voorzitter Rita Vandenoostende (Open Vld) is er zich van bewust dat dit project kinderziektes vertoont. "Het gaat over technische mankementen en we hebben altijd geleerd dat hiervoor oplossingen bestaan. We doen er alles aan om dat zo snel mogelijk in orde te brengen. De reden dat wij in december geopend hebben en niet in januari is dat wij hierdoor aan onze bewoners, gedurende 29 jaar, een financieel voordeel op hun dagprijs kunnen geven van 5 euro per dag", reageert Vandenoostende.