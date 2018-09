Gratis boeken kaften in de Wattenfabriek FrankEeckhout

04 september 2018

Ouders kunnen op zaterdag 8 september van 9 tot 12 uur gratis boeken laten kaften in de bibliotheek van Herzele.

Het kaftpapier is superorigineel, want het werd ontworpen door kinderen en jongeren uit Herzele zelf. De medewerkers van De Wattenfabriek voorzien scharen, plakband en een helpende hand. Het initiatief kwam tot stand in samenwerking met Ezelsoor. De eerste editie van Ezelsoor vond plaats in 2010 in Halle en Bierbeek. Intussen breidde de groep Ezelsoorpartners stevig uit. In 24 gemeentes uit Vlaams-Brabant, Brussel en Oost-Vlaanderen werken verschillende diensten samen aan een gezinsvriendelijke programma voor +6-jarigen.