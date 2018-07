Grasberm en weiland in lichterlaaie Frank Eeckhout

27 juli 2018

Langs de Oude Heirweg in Borsbeke vatte een grasberm vuur. Bij aankomst van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem hadden de vlammen ook al een aanpalend weiland in lichterlaaie gezet.

De brandweermannen hadden het vuur snel onder controle maar bleven wel nog een poosje nablussen. Wat de oorzaak is van de brand, kan moeilijk gezegd worden. "Zelfontbranding is één van de mogelijkheden. Ook een sigarettenpeuk kan de brand veroorzaakt hebben. Daarom nog eens deze oproep: gooit nooit brandende sigarettenpeuken zomaar in de graskant", klinkt het bij de brandweermannen.