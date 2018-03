Grafkapel De Kalvaer wordt afgebroken GEMEENTE MOET 115.500 EURO BETALEN WEGENS VERWAARLOZING FRANK EECKHOUT

03u07 0 Herzele Grafkapel De Kalvaer langs de Gentweg moet dan toch niet gerenoveerd worden. "Het Agentschap Onroerend Erfgoed stemt in met de declassering van de vervallen kapel. In ruil moeten we wel 115.000 euro boete betalen wegens verwaarlozing", zegt schepen Jan Van Damme (Open Vld).

Grafkapel De Kalvaer dateert van het derde kwart van de achttiende eeuw en werd in de negentiende eeuw aangepast en hersteld. De kapel werd omgeven door leilinden. De Kalvaer is ook bekend door het hoge aantal ongevallen dat de voorbije jaren plaatsvond in de gevaarlijke bocht van de Gentweg/N42. De grafkapel staat er ondertussen bij als een ruïne, maar toch kreeg de gemeente vorig jaar nog de opdracht om dit stukje erfgoed te renoveren.





Bezwaar tegen renoveren

"Een vijftal jaren geleden dienden we een verzoek in om De Kalvaer te declasseren. Niemand was vragende partij om de kapel te behouden. Renoveren zou ons ook bijna 612.000 euro kosten. Toch weigerde het Agentschap Onroerend Erfgoed op onze vraag in te gaan en werden we verplicht om in de loop van 2017 een beheersplan en daarna een renovatieplan op te maken. In afwachting van de renovatiewerken moesten we de kapel ook afdekken met een zeil om ze te behoeden voor verdere aftakeling door wind en regen", vertelt schepen Jan Van Damme.





De gemeente tekende bezwaar aan tegen deze beslissing en diende een nieuwe aanvraag tot declassering in. "We staafden ons dossier met recente foto's. Daarop was de slechte toestand van de kapel duidelijk te zien. Niet enkel de kapel zelf lijkt meer op een ruïne, ook de trappen om te kapel te betreden zijn volledig versleten. Eigenlijk deugd er niets meer aan het gebouw", aldus de schepen.





Boete wegens verwaarlozing

"Op 15 december kregen we van het kabinet van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois dan een mail met het akkoord om de bescherming op te heffen. Maar er dient een handhavingstraject te worden doorlopen omdat de erfgoedwaarden zijn verloren gegaan door een ernstige verwaarlozing. In plaats van de eis om de grafkapel te herstellen in haar oorspronkelijke staat, legt het kabinet ons nu een schadevergoeding op. Het komt er dus op neer dat de gemeente 114.795,12 euro moet betalen in ruil voor de declassering van De Kalvaer. Dat is uiteindelijk 500.000 euro minder dan wanneer we de kapel, die niemand wil, zouden renoveren. We hebben onze advocaat dan ook de opdracht gegeven om akkoord te gaan met dit voorstel. Concreet betekent dit dat De Kalvaer zal afgebroken worden. Wat er met het stuk grond daarna gaat gebeuren, moeten we nog eens bekijken", besluit Van Damme.