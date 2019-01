GO! Atheneum Herzele zet leerlingen STW en HW aan tot dromen, durven en doen Frank Eeckhout

28 januari 2019

16u14 0 Herzele GO! Atheneum Herzele nam deel aan ‘Ondernemers voor de klas’ van Vlajo. Dankzij dit onderwijsproject tussen scholen en bedrijven kregen de leerlingen van de derde graad sociaal technische wetenschappen en humane wetenschappen een gastles, gegeven door een bedrijfsleider uit de sociale ondernemerssector.

Ilse Bockstaele, stafmedewerker bij vzw De Bolster, gaf de leerlingen een beter beeld over hoe je als geëngageerde jongere in de sociale sector als ondernemer aan de slag kan. Dankzij vzw De Bolster krijgen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen 350 personen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel begeleiding.

De leerlingen STW en HW werden door het persoonlijke verhaal van Ilse geïnspireerd. Zij gaf een duidelijke boodschap mee: “Volg je dromen, durf te springen en doe vooral een job die je graag doet. Vergeet nooit je echte passies, neem risico’s en stel jezelf concrete doelen.” De getuigenis bleef duidelijk kleven bij de jongeren. “Dankzij deze gastles kregen we heel wat tips die ik zeker en vast meeneem naar de toekomst. Ik onthoud vooral dat er ook in de sociale sector en de zorgwereld nood is aan ondernemers”, klonk het na de interactieve gastles.