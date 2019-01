GO! Atheneum Herzele verwent directeur Sandy Maegerman Frank Eeckhout

31 januari 2019

18u44 0 Herzele Ter gelegenheid van de Dag van de Directeur heeft Sandy Maegerman van Atheneum Herzele een werkdag vol verrassingen gekregen.

In het Atheneum Herzele is directeur Sandy Maegerman sinds september 2015 de drijvende kracht achter de vele succesvolle vernieuwingen van de school. Leerkrachten en leerlingen aarzelden dan ook geen moment om haar vandaag in de watten te leggen. ’s Ochtends werd de directeur verwelkomd in een versierd bureel waar haar lievelingsmuziek speelde. Doorheen de dag volgden bloemen en kleine attenties. Leerlingen brachten een zelfgeschreven gedicht naar voor. In de namiddag stond zelfs een verwennerij met zelfgemaakte versnaperingen van de leerlingen op het menu. Het werd een ‘Dag van de Directeur’ om van te smullen.