GO! Atheneum Herzele verwent dementerende senioren Frank Eeckhout

03 april 2019

13u48 0 Herzele De leerlingen van het zevende jaar thuis- en bejaardenzorg hebben enkele dementerende bejaarden een leuke dag bezorgd.

Het GO! roept woensdag 3 april uit tot de dag van de actieve burger. Maar liefst 10.000 leerlingen uit meer dan 85 verschillende scholen ondersteunen vandaag het initiatief tot actief burgerschap. De leerlingen van het specialisatiejaar thuis- en bejaardenzorg organiseerden een verzorgingsdag in het WZC Ter Leen. Zij brachten samen met de dementerende zorgvragers een bezoek aan erfgoedhuis De Pastorij in Borsbeke. Centraal stond de voorstelling van de reminiscentiekoffers gemaakt door de leerlingen.

“Reminiscentie betekent het bewust ophalen van herinneringen. De koffers bevatten oude materialen, muziek en foto’s uit de oude doos", verduidelijken de leerlingen. De zelfgemaakte taarten en de rondleiding langs de oude ambachten doorheen het museum zorgden voor de kers op de taart. De unieke samenwerking tussen de leerlingen van het Atheneum Herzele, het woonzorgcentrum en de heemkundige kring is een mooi staaltje van hoe samen leren samenleven er kan uitzien.