GO! Atheneum Herzele dompelt leerlingen humane wetenschappen onder in wereld van de psychiatrie Frank Eeckhout

12 december 2018

14u57 0 Herzele De leerlingen humane wetenschappen van het Atheneum Herzele trokken, in het kader van de lessen gedragswetenschappen, naar het Gentse Museum Dr. Guislain.

Tijdens een interactieve ontdekkingstocht wandelden zij als het ware letterlijk door de geschiedenis van de psychiatrie. Ze werden uitgedaagd om na te denken over wat normaal én afwijkend is binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het enthousiasme over deze fascinerende ontdekking van mens en gedrag was groot.