Gin proeven bij gezinsbond Ressegem Frank Eeckhout

13 februari 2019

14u00 0 Herzele Gezinsbond Ressegem organiseert op donderdag 28 februari om 20 uur een gin-tasting in zaal Sint-Antoniuskring in Borsbeke.

Tijdens de proeverij worden de gin-liefhebbers meegenomen op een reis door de geschiedenis van de gin. Uiteraard worden er ook een aantal gin-tonics geproefd, zodat iedereen na afloop zijn of haar favoriete gin-tonic kan samenstellen. De uitleg wordt gegeven door Jurgen van Jurgen’s Whiskyhuis in Erwetegem. Inschrijven kan tot 23 februari via ingridrottiers@hotmail.com of op het nummer 0495/79.79.42 en kost 25 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden.