Gezinsquiz in Sint-Lievenskring 15 maart 2018

De gezinsbond organiseert op zaterdag 24 maart om 18.30 uur haar gezinsquiz in zaal Sint-Lievenskring. Aan deze quiz, die bestaat uit leuke vragen, doe-opdrachten en fotorondes, kunnen zowel kinderen van 5 jaar als volwassenen deelnemen. Bedenk een originele naam voor jouw team en schrijf je in via gezinsbondsintlievensesse@hotmail.com of op het nummer 0499/17.99.96. De inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer BE45 7371 2015 8589. De deelnameprijs bedraagt 2 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. De ploegen bestaan uit maximum 6 personen. (FEL)