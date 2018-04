Gezinsbond verkent de vier windstreken 11 april 2018

Gezinsbond Ressegem trekt er vier dinsdagen ( 8,15, 22 en 29 mei) op uit om Ressegem en omgeving te ontdekken. De wandelingen van ongeveer 7 kilometer gaan telkens in de richting van een andere windstreek en starten om 19.30 uur aan de kerk van Ressegem. Leden stappen gratis mee, niet-leden betalen 5 euro voor de vier wandelingen. Voor info en inschrijven kan je terecht bij Dirk De Smet via





dirk.reinhilde@telenet.be of op het nummer 0495/29.17.58. (FEL)