Geslaagde test van alarmeringsplatform BE-Alert Frank Eeckhout

08 maart 2019

14u35 0 Herzele Het gemeentebestuur van Herzele voerde donderdag een test uit met BE-Alert, een alarmeringsplatform waarmee inwoners kunnen verwittigd worden bij een noodsituatie. “De test is goed verlopen”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

In het testbericht roept de gemeente op om familie en vrienden te overtuigen zich ook te registeren voor Be-Alert. “Want nog maar 1.129 inwoners hebben dat tot nu toe gedaan en dat is te weinig", vindt burgemeester Van Tittelboom. Herzele staat echter niet alleen met deze cijfers. Twee jaar na de lancering van BE-alert blijkt dat nog maar een half miljoen Belgen zich geregistreerd hebben. “Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert in het kader van een noodsituatie om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen. Dat gaat van ramen en deuren sluiten, evacueren, schuilen tot een oproep om naar de radio te luisteren.”

Registreren voor BE-Alert is gratis, snel en eenvoudig. De gegevens blijven vertrouwelijk en worden in geen enkel geval gedeeld met derden. Op www.be-alert.be kan elke inwoner van Herzele zich registeren.