Geparkeerde wagen aangereden: dader pleegt vluchtmisdrijf 26 februari 2018

02u41 0 Herzele In de Arestraat in Herzele werd zaterdagnacht omstreeks 1.20 uur een geparkeerde wagen aangereden. De dader pleegde vluchtmisdrijf maar werd intussen gevat.

"Volgens getuigen gaat het om een donkerrode of bordeauxkleurige Ford Fiesta of Opel Corsa (oud model) en zat er op de wagen nog een oude nummerplaat, dus zonder het cijfer 1 vooraan. Die wagen moet nu wel serieus beschadigd zijn", vertelt Geoffrey Poelman. Hij vreest dat de wagen van zijn vriendin, een goudkleurige Fiat Punto, wel eens rijp zou kunnen zijn voor de schroothoop. "Na de botsing reed de man gewoon verder in de richting van Sint-Lievens-Esse. De wagen werd eerder al opgemerkt aan dancing Witte Hoeve en zwalpte toen al van links naar rechts. Omstreeks 2.20 uur kwam de bestuurder nog eens kijken naar de schade die hij had aangericht. Ik ben er nog achteraan gereden maar kon hem niet meer onderscheppen. Waarschijnlijk ben ik een verkeerde straat ingereden en zo het spoor kwijt geraakt", zucht Geoffrey. De politie kon de dader intussen opsporen, hij zal het binnenkort moeten gaan uitleggen in de politierechtbank. (FEL)