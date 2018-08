Gemeenteraadslid Luc Hoorens en echtgenote aan de dood ontsnapt Wagen gaat meermaals overkop na aanrijding Frank Eeckhout

17u00 0 Herzele "We zijn aan de dood ontsnapt." Een allesbehalve overdreven uitspraak van Herzeels gemeenteraadslid Luc Hoorens (63), die afgelopen maandag samen met zijn echtgenote betrokken geraakte bij een zwaar verkeersongeval in Middelkerke. Hun Mercedes ging meermaals overkop en is rijp voor de schroothoop.

Luc Hoorens, die tevens voorzitter is van Toerisme Vlaamse Ardennen, en zijn echtgenote Leen Van der Donck (64) waren maandag op de terugweg van Nieuwpoort, waar ze het weekend doorgebracht hadden in hun vakantiehuis. Maar in de Spermaliestraat in Middelkerke, op enkele kilometers van de oprit van de autosnelweg, ging het grondig fout.

"Het is nauwelijks te geloven dat we dit nog kunnen navertellen", aldus Luc. "Op een bochtig stuk van de baan zag ik plots een wagen voor mij opdoemen die in het midden reed. Ik vertraagde en hield uiterst rechts, in de hoop dat mijn tegenligger alsnog zou uitwijken. Vlak voor ze ons zou raken, sloeg die bestuurster het stuur om. Maar het was te laat. We raakten haar auto vol in de flank. Omdat ik zelf ook nog een ruk aan mijn stuur gaf, vlogen we de gracht over. We misten een elektriciteitspaal op enkele centimeters... Daarna ging onze wagen aan het tollen — minstens drie keer. Het leek een eeuwigheid te duren vooraleer we tot stilstand kwamen. In die paar seconden zag ik mijn leven voorbij flitsen."

Als bij wonder raakten Luc en zijn echtgenote slechts lichtgewond, net als de bestuurster van de andere wagen. Hun twee hondjes kwamen er met de schrik vanaf. "Enkele ooggetuigen snelden meteen ter hulp", vervolgt Luc. "Ik kon mijn wagen zelf verlaten, waarna ik mijn vrouw bevrijd heb. Enkele omstanders hebben zich over onze hondjes, die op de achterbank zaten, ontfermd."

Luc en Leen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Veurne. Na een grondige check-up mochten ze daar weer vertrekken. De hondjes van het koppel werden ondertussen opgevangen in de brandweerkazerne. "Met enkel wat gekneusde ribben en blauwe plekken valt de schade goed mee. Gelukkig heeft een getuige verklaard dat die vrouw al meer dan vijfhonderd meter over de rijbaan aan het zwalpen was."

Daags na het ongeval waren Luc en Leen nog altijd zwaar onder de indruk. "We hebben deze nacht (maandagnacht, red.) geen oog dichtgedaan. Telkens weer zagen we die wagen op ons afkomen. In bed liggen met al die blauwe plekken doet overigens sowieso geen deugd. Maar we mogen ons gelukkig prijzen, want dit had veel slechter kunnen aflopen. We hebben ons leven te danken aan de airbags. De kooi van mijn wagen bleef zo goed als intact, maar van de carrosserie blijft niet veel meer over. Rijp voor de schroothoop..."