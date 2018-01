Gemeenteraadsleden doen Move tegen Pesten 27 januari 2018

03u20 0

Voor aanvang van de gemeenteraad in Herzele hebben de raadsleden dez Move tegen Pesten gedaan. Van 2 tot en met 9 februari vindt in Vlaanderen en Brussel de Vlaamse Week tegen Pesten plaats. De slagzin van de Move is dit jaar 'STIP IT', een acroniem waarbij STIP staat voor 'Samen Tegen Iemand Pesten'. Op de website van Ketnet kan iedereen een Manipest ondertekenen. Iedereen die het Manipest ondertekent, mag vier stippen op zijn of haar hand zetten. En dat deed dus de voltallige gemeenteraad.





(FEL)