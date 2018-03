Gemeente sluit zich aan bij statiegeldalliantie 10 maart 2018

Herzele heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Daar verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden en burgerinitiatieven die zwerfafval beu zijn. Samen roepen ze de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle petflessen en blikjes. Ondertussen sloten zich al meer dan 400 Vlaamse en Nederlandse organisaties aan. "Zwerfvuil is en blijft een probleem, ook in Herzele. Dat zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit petflessen en blikjes. Uit onderzoek blijkt dat statiegeld een groot deel van dat zwerfvuil kan voorkomen. Resultaat: lagere kosten voor de gemeenschap, minder opruimwerk voor de gemeente en haar inwoners én een properder Herzele", klinkt het. (FEL)





