Gemeente krijgt Hof van Weenen niet verhuurd 24 januari 2018

02u40 0

Het gemeentebestuur van Herzele heeft het Hof van Weenen in het centrum niet verhuurd verkregen. De gemeente had zich na de zomervakantie geëngageerd om een huurder te zoeken voor de populaire horecazaak en zo het centrum nieuw leven in te blazen. "We zorgen dan in eerste instantie dat deze bekende horecazaak blijft bestaan door het te verhuren aan een gemotiveerd koppel. We dragen hiermee ook bij tot onze lokale economie want de huurder moeten al zeker de Herzeelse bieren en lekkernijen op de kaart zetten. Als gemeente zorgen we er ook voor dat er tijdens de eventementen in ons centrum altijd iets te beleven valt in het Hof van Weenen", motiveerde burgemeester Johan Van Tittelboom deze beslissing. Het gemeentebestuur gaf zich tot eind 2017 de tijd om een huurder te vinden.





"De hoge huurprijs (3.500 euro per maand) is een te groot struikelblok voor de geïnteresseerden", liet de burgemeester zich gisteren ontvallen. Het pand dreigt nu in handen te vallen van een projectontwikkelaar. (FEL)