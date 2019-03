Gemeente en OCMW bedanken hun vrijwilligers Frank Eeckhout

10u59 0 Herzele Gemeente en OCMW hebben de vele Herzeelse vrijwilligers op een dessertenbuffet getrakteerd in LDC ’t Ryckbosch.

Veel mensen zijn vrijwilliger in verenigingen, maar ook het lokaal bestuur van Herzele doet een beroep op verschillende vrijwilligers. Verschillende diensten van gemeente en OCMW worden ondersteund door mensen die vrijwillig een handje toesteken. Als chauffeur om personen met een beperkte mobiliteit te vervoeren, tijdens activiteiten in het dienstencentrum, als animator op het speelplein, in de bibliotheek of als zwerfvuiljager. Zonder de medewerking van die vele vrijwilligers zou veel nuttig werk niet gebeuren en zouden activiteiten niet op dezelfde vlotte manier mogelijk zijn.