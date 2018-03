Gemeente bedankt vrijwilligers met dessertbuffet 09 maart 2018

02u42 0

Het gemeente- en OCMW-bestuur van Herzele heeft gisteren haar vrijwilligers bedankt met een dessertbuffet. "Herzele telt 500 vrijwilligers die actief zijn bij de gemeente, het OCMW of in verenigingen", zegt sociaal assistente Stefanie Rodts. Deze blijk van waardering werd gesmaakt. "Wij zijn actief bij Samona in Steenhuize-Wijnhuize, het vroegere ziekenzorg. Omdat we nog niet zolang actief zijn, is het de eerste keer dat we hier zijn. Wij vinden het een mooi gebaar", zeggen Wim (69) en Linda (65). 's Avonds werden de jeugdvrijwilligers getrakteerd in Jeugdhuis Wattage. (FEL)