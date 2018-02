Geladen experimenten in GO! BS De Trampoline 28 februari 2018

GO! BS De Trampoline werkt de komende weken rond milieueducatie. Na de berichten rond de vervuilende impact van houtkachels, gingen de leerlingen van het derde leerjaar op zoek naar alternatieve energiebronnen. "Zij stonden stil bij de verschillende soorten (duurzame) energiebronnen om elektriciteit op te wekken. Niet via de gebruikelijke werkblaadjes, maar op ontdekking in het labo van onze secundaire afdeling", zegt waarnemend directeur Els Heirweg. Collega Arne Nys, leerkracht in Atheneum Herzele, begeleidde de leerlingen tijdens deze experimenten. Het werd een 'geladen' workshop waarbij ze de elektriciteit konden voelen én zien. "Vanaf nu kiezen onze leerlingen uiteraard zo veel mogelijk milieuvriendelijk en helpen ze onze planeet te beschermen", geeft de waarnemend directeur nog mee.





(FEL)