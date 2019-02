Geen plaats voor homofobie, racisme of pestgedrag bij KVC De Toekomst Borsbeke Voetbalclub start ook met meldpunt ‘vertrouwenspersonen’ Frank Eeckhout

23 februari 2019

11u55 0 Herzele Bij KVC De Toekomst Borsbeke is er geen plaats voor homofobie, racisme of pestgedrag. Dat maakte de voetbalclub zaterdag duidelijk door de regenboogvlag op te hangen in Sportpark De Vrede.

Met de actie volgt KVC De Toekomst Borsbeke de oproep van Voetbal Vlaanderen, een oproep voor respect, diversiteit en verdraagzaamheid. “Voor de aftrap van elke wedstrijd stapten de teams met een regenboogvlag het veld op waarna telkens één minuut applaus volgde. De aanvoerders van onze jeugdploegen droegen een aanvoerdersband in de regenboogkleuren en ook de cornervlaggen waren voor de gelegenheid in de regenboogkleuren", laat de club weten.

KVC De Toekomst Borsbeke start ook met een meldpunt ‘vertrouwenspersonen’. “In onze club is er geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag, onder welke vorm dan ook. De mentale, fysieke en emotionele gezondheid van spelers en speelsters staat centraal. Pesten, fysiek of verbaal geweld en seksuele intimidatie zijn uit den boze. Ook klachten moeten op een correcte manier ontvangen, behandeld en opgelost te worden. Daarom worden er vier vertrouwenspersonen aangesteld die spelers, ouders of gelijk wie persoonlijk kunnen aanspreken of bereiken via mail of persoonlijk bericht. Op een discrete manier wordt samen naar een oplossing gezocht. Alle aangesloten spelers, ouders en medewerkers van de club ontvingen hiervoor een mail", geeft de club nog mee. Alle info hierover is ook terug te vinden op de website van de club