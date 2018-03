Geen jaarmarkt, wel boerenmarkt 29 maart 2018

Geen jaarmarkt dit jaar tijdens de paaskermis in Herzele wegens de wegomlegging door werken aan de Vierwegen en op de N46, maar wel een Boerenmarkt op woensdag 3 april, georganiseerd door de vzw Climaxi en 't Uilekot op de Groenlaan.





Bij slecht weer zijn er tenten voorzien en er is wat te eten. Het café puilt uit van de streekbieren. Er is verzekerde deelname van De Speiboerderij (zuivel koe), De Kollebloem (groenten), Brouwerij Gemeldorp, bakkerij Boskanter, Klaverstroef (geit), Voedselteams (met producten van andere producenten) en de eigen Eco & Fair winkel. De Boerenmarkt vindt plaats van 10 tot 14 uur op de terreinen van 't Uilekot. (FEL)