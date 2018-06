GBS De Vlindertuin bezoekt brandweer 27 juni 2018

De peuters en eerstekleuterklassers van GBS De Vlindertuin in Borsbeke brachten een bezoek aan de brandweerkazerne van Herzele. Ze kregen een rondleiding in de kazerne, mochten de kleren van de brandweerlui aantrekken en als echte brandweermannen namen ze plaats in de brandweerwagens. Ook de loeiende sirenes maakten heel wat indruk op de peuters en kleuters. Om het bezoek af te sluiten mochten ze ook echt 'blussen'.











(FEL)