Gaslek door graafwerken

In de Kerselarenlaan in Herzele raakte een minigraver zondagmiddag de huisaansluiting van de gastoevoer. De brandweer dichtte het lek in afwachting van de komst van Eandis. Er was nooit gevaar en niemand moest geëvacueerd worden. (FEL)